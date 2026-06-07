Кейт Миддлтон посетила онкологический центр в Манчестере

Ранее Кейт Миддлтон записала видеообращение, посвященное теме онкологии. Таким образом она решила выразить поддержку больным в День борьбы с раком. Принцесса Уэльская поделилась, что борьба с недугом была для нее настоящим испытанием. По ее словам, в этот день ее мысли направлены ко всем, кто получил диагноз, проходит лечение или восстанавливается после болезни.