Кейт Миддлтон посетила онкологический центр в Манчестере

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила онкологический центр The Christie в Манчестере, где пообщалась с пациентами и поделилась опытом борьбы с собственным заболеванием. Об этом в четверг, 4 июня, сообщает Mirror.
Сообщается, что она встретилась с 30-летней Клэр Лоренте, которая завершала курс лечения от рака молочной железы, обняла ее и сказала: «Молодец, ты молодец. Какой путь ты проделала».
Кейт также пообщалась с другими пациентами, проходящими химиотерапию, и отметила важность поддержки близких.
— Молодец. Я знаю, что семье и близким тоже тяжело. Детям, моим родителям. Вы проходите через это вместе с нами, — сказала принцесса, обращаясь к семье одной из пациенток.
Она также подчеркнула, что рак меняет не только тело, но и разум и дух. После визита Кейт опубликовала в соцсетях пост, в котором поблагодарила сотрудников центра за комплексный подход к лечению и поддержку пациентов, говорится в материале.
Ранее Кейт Миддлтон записала видеообращение, посвященное теме онкологии. Таким образом она решила выразить поддержку больным в День борьбы с раком. Принцесса Уэльская поделилась, что борьба с недугом была для нее настоящим испытанием. По ее словам, в этот день ее мысли направлены ко всем, кто получил диагноз, проходит лечение или восстанавливается после болезни.