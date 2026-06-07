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В США заговорили о праве Трампа снести статую Свободы: что за этим стоит

Юрист Минюста Рот указал на право Трампа снести статую Свободы бульдозером.

Источник: Комсомольская правда

Американская администрация вправе реализовывать любые проекты, если они будут выполнены оперативно. Суд не сможет остановить президента США Дональда Трампа, если тот соберется снести бульдозером статую Свободы. Так заявил юрист американского Минюста Яаков Рот во время апелляционных слушаний, транслирует газета Politico.

Он отметил, что суд не остановит действия администрации по строительству бального зала в Белом доме. При этом юрист признал, что проект зашел слишком далеко. Судья Патриция Миллетт в связи с этим задала вопрос, смогут ли в целом инстанции вмешаться в планы властей.

«Если правительство решит очень быстро снести бульдозером статую Свободы ничего нельзя будет сделать?» — спросила судья и получила утвердительный ответ.

Дональд Трамп реализовывает свой план с лета 2025 года. Он буквально приказал сломать часть Белого дома. Президент США планирует построить огромный бальный зал. Дональд Трамп посетовал на отсутствие просторного пространства для приемов. Поэтому площадь желаемого президентом пространства будет больше, чем весь Белый дом. Такой бальный зал обойдется правительству в 250 миллионов долларов.

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