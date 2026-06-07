В США заговорили о праве Трампа снести статую Свободы: что за этим стоит

Он отметил, что суд не остановит действия администрации по строительству бального зала в Белом доме. При этом юрист признал, что проект зашел слишком далеко. Судья Патриция Миллетт в связи с этим задала вопрос, смогут ли в целом инстанции вмешаться в планы властей.