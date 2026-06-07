Свой наноспутник успешно запустили казахстанские школьники

«Всю полученную информацию мы сможем передавать профильным специалистам для анализа ситуации в регионе. Пока аппарат находится в атмосфере, за его полётом следят в режиме реального времени. После приземления команда по GPS-координатам находит спутник. Все полученные данные тщательно изучают», — рассказал Еркин Актаев.