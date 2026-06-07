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Свой наноспутник успешно запустили казахстанские школьники

В Туркестане состоялся запуск наноспутника «YasSat-2026», собранного местными учениками, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Проект получил официальное название — «Шаг в космос с Туркестана», передает «24.kz». Внутри установлены 4К-камера и различные датчики.

«Уже через несколько минут аппарат отправится исследовать окружающую среду: измерять температуру, давление и влажность», — говорится в репортаже.

Работа над проектом началась еще в 2022 году. На протяжении нескольких лет проводились тестовые испытания. Тогда спутник поднимался на высоту от 6 до 10 км.

«Проект выходит за рамки привычных школьных уроков и позволяет получать практические навыки по современной STEM-системе», — признаются юные инженеры.

Со слов научного руководителя проекта Еркина Актаева, это первый в Казахстане образовательный наноспутник весом 1200 гр., который способен:

проводить зондирование Земли; делать качественные снимки; составлять экологические и топографические карты.

«Всю полученную информацию мы сможем передавать профильным специалистам для анализа ситуации в регионе. Пока аппарат находится в атмосфере, за его полётом следят в режиме реального времени. После приземления команда по GPS-координатам находит спутник. Все полученные данные тщательно изучают», — рассказал Еркин Актаев.

5 июня в Туркестане отметили Всемирный день охраны окружающей среды.