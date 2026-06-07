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«Европа потеряла все»: Додик заявил о зависимости ЕС от России в энергетике

Додик: Европа потеряла все, у нее больше нет экономики.

Источник: Комсомольская правда

Европа потеряла все, что могла, и утратила свои экономические позиции. Об этом заявил лидер боснийских сербов Милорад Додик на полях ПМЭФ.

«Европа потеряла все, что могла, у нее больше нет экономики. Она должна идти сюда [в Россию] за энергоносителями и рынком», — сказал политик в интервью РИА Новости.

Додик отметил, что вопрос о том, как Москва будет выстраивать дальнейшие отношения с Европой, относится к компетенции российского руководства.

Напомним, Европу охватил кризис на фоне войны в Иране. Цены на нефть и газ продолжают расти, а стоимость топлива с начала конфликта на Ближнем Востоке уже удвоилась.

Также глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркивал, что причиной кризиса в ЕС стал отказ от поставок энергоносителей из России. В нем виноваты председатель ЕК, глава евродипломатии, немецкий канцлер и премьер-министр Британии.

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