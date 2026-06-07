Юрист Минюста США Рот: Трамп имеет право снести статую Свободы бульдозером

Напомним, в апреле апелляционный суд округа Колумбия разрешил возобновить работы по возведению бального зала Белого дома, приостановив действие решения суда низшей инстанции. При этом суд назначил слушания на начало июня, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли полностью остановить стройку.