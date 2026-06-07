Юрист Минюста США Рот: Трамп имеет право снести статую Свободы бульдозером

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп имеет право снести статую Свободы бульдозером, заявил юрист Министерства юстиции США Яаков Рот.
Он выступил на апелляционных слушаниях, связанных со строительством бального зала Белого дома. По словам юриста, суд не вправе остановить действия администрации США по строительству бального зала.
«Если правительство решит очень быстро снести бульдозером статую Свободы ничего нельзя будет сделать?», — спросила судья Патриция Миллетт.
«Да», — ответил Рот.
Напомним, в апреле апелляционный суд округа Колумбия разрешил возобновить работы по возведению бального зала Белого дома, приостановив действие решения суда низшей инстанции. При этом суд назначил слушания на начало июня, чтобы рассмотреть вопрос о том, следует ли полностью остановить стройку.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что строительство нового бального зала является одним из ключевых проектов, который продвигается по инициативе президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.