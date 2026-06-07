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Министр обороны Финляндии заявил о готовности страны сбивать украинские дроны

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна готова применять военную силу для нейтрализации украинских беспилотников, которые окажутся в воздушном пространстве Финляндии. Об этом в субботу, 6 июня, сообщило эстонское гостелерадио ERR.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что страна готова применять военную силу для нейтрализации украинских беспилотников, которые окажутся в воздушном пространстве Финляндии. Об этом в субботу, 6 июня, сообщило эстонское гостелерадио ERR.

— Мы готовимся прежде всего к тому, что если по какой-либо причине один из дронов из роя, запущенного с Украины, собьется с курса, то такие беспилотники, оказавшиеся в нашем воздушном пространстве, можно было бы безопасно нейтрализовать с применением военной силы, — сказал министр.

Хяккянен также подчеркнул, что в подобных ситуациях важно избегать присутствия в небе небольших гражданских самолетов и других гражданских воздушных судов, говорится в сообщении.

В странах Североатлантического альянса (НАТО) произошел скандал в связи с появлением дронов в небе над Финляндией. Позднее власти скандинавской страны признали, что беспилотники были украинскими. Причем местные газеты пишут, что сбила их именно российская противовоздушная оборона (ПВО).

17 мая Военно-воздушные силы Финляндии подняли в воздух истребители F/A-18 Super Hornet на фоне случаев с беспилотниками.

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