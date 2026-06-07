Министр обороны Финляндии заявил о готовности страны сбивать украинские дроны

— Мы готовимся прежде всего к тому, что если по какой-либо причине один из дронов из роя, запущенного с Украины, собьется с курса, то такие беспилотники, оказавшиеся в нашем воздушном пространстве, можно было бы безопасно нейтрализовать с применением военной силы, — сказал министр.