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В Ормузском проливе снова неспокойно: США заявили о ликвидации беспилотников

СЕНТКОМ: США перехватили два иранских беспилотника.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные обнаружили два выпущенных с территории Ирана беспилотника. Их перехватили в районе Ормузского пролива. Так заявляет пресс-служба Центрального командования ВС Соединенных Штатов в соцсети Х.

СЕНТКОМ уточняет, что дроны сбиты 6 июня по местному времени. Никаких подробностей о целях Ирана не сообщается.

«Силы США на Ближнем Востоке сбили два ударных иранских беспилотника-камикадзе, которые угрожали международному судоходству в Ормузском проливе», — сказано в заявлении Центрального командования ВС США.

Днем ранее иранские военные нанесли ракетные удары по американским объектам на Ближнем Востоке. Как утверждает КСИР, атака стала ответом на действия США против островов Сирик и Кешм. О повреждениях на военных объектах американцев информация не поступала.

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