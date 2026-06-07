Индексацию пенсии изменят в России — ее хотят сделать адресной: эксперты об угрозе отмены

IrkutskMedia, 7 июня. Российские власти рассматривают изменения в системе индексации пенсий. Как выяснилось, речь идёт не о полноценной отмене, а о переходе к более гибкому подходу. Вместо единой индексации для всех могут чаще использовать индивидуальные перерасчёты с учётом стажа, пенсионных коэффициентов и дополнительных доплат.
Отмены нет, но есть одно «но».
Профессор кафедры социальной политики Сергей Михайлов пояснил, что массовая отмена индексации в прямом виде в основном законе страны не предусматривается. Он отметил, что власти обсуждают перераспределение нагрузки — часть повышений может приходить через целевые выплаты для конкретных категорий граждан.
«В государстве имеется несколько инструментов: индексация страховой пенсии, корректировка фиксированной выплаты, дополнительные региональные надбавки и перерасчет с учетом стажа и взносов», — напомнила экономист Института социального анализа Ирина Костина.
По её словам, всё чаще предлагают сделать систему более адресной — чтобы поддержку получали те, чей доход ниже прожиточного минимума.
Причины таких изменений
Основной повод для изменений — нагрузка на бюджет. При замедлении экономики обязательное повышение пенсий впереди инфляции становится всё сложнее.
«Власти ищут способ, при котором увеличение выплат будет более управляемым, а риск резкого увеличения расходов снизится», — считает Сергей Михайлов.
Ирина Костина уточнила, что речь идёт не о том, чтобы оставить пенсии без индексации, а о возможности в отдельные годы сконцентрироваться на перерасчетах и адресных мерах поддержки, а не на формальном повышении всем на одинаковый процент.
Среди обсуждаемых вариантов — ежегодный пересмотр доплат с учётом подтверждённого стажа, ухода за нетрудоспособными, работы после пенсии и других обстоятельств. В такой модели главную роль играет индивидуальный перерасчёт, а не общая индексация.
Юрист по пенсионному праву Алексей Кравцов подчеркнул, что любая корректировка формулы приведет к изменению федеральных законов и не может вводиться «по-тихому». Он считает переход к стажу и взносам логичным, но напомнил, что важно сохранить гарантированный минимум для людей с низкими доходами, передает «Бриф24».