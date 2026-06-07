Сын норвежской кронпринцессы может выйти на свободу из-за болезни матери

Ранее королевский дворец объявил, что кронпринцесса была включена в список ожидания на трансплантацию легких. Метте-Марит страдает легочным фиброзом, который был диагностирован на ранней стадии восемь лет назад. По данным норвежских СМИ, осенью прошлого года состояние здоровья наследной принцессы ухудшилось из-за обострения заболевания.