Сын норвежской кронпринцессы может выйти на свободу из-за болезни матери

Сын норвежской кронпринцессы Метте-Марит Мариус Борг Хейби может получить временное разрешение на выход из-под стражи для участия во встрече семьи с врачами, занимающимися лечением его матери. Об этом сообщил адвокат Петар Секулик в эфире телеканала TV2.
Ранее королевский дворец объявил, что кронпринцесса была включена в список ожидания на трансплантацию легких. Метте-Марит страдает легочным фиброзом, который был диагностирован на ранней стадии восемь лет назад. По данным норвежских СМИ, осенью прошлого года состояние здоровья наследной принцессы ухудшилось из-за обострения заболевания.
Защита Хейби ранее обращалась в прокуратуру с просьбой об освобождении подзащитного, однако получила отказ. Позднее вопросом занялась Норвежская служба исполнения наказаний, предложив вариант временного освобождения. Сообщается, что полиция не возражает против такого решения, а во время возможного выезда Хейби будет находиться под сопровождением сотрудников правоохранительных органов.
Напомним, в феврале Хейби отправили под стражу по 38 обвинениям, включая 4 изнасилования. По версии следствия, мужчина насиловал своих жертв, когда они спали или находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.