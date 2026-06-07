Одесса горит, взорваны особо ценные грузы НАТО: главная новость СВО 7 июня

Российские военные атаковали объекты ВСУ в Одессе и Черноморске. Порядка 50 беспилотников «Герань» поразили цели, координаты которых установила разведка. Уничтожены тайные склады, на которых размещалось прибывшее из стран НАТО вооружение.
В эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников обратил внимание на заявления очевидцев, которые рассказали о зареве от возгорания военных складов.
«Ударами беспилотников были уничтожены склады с боеприпасами, которые поставляются морским путём в Украину. В случае их подрыва и возгорания не только происходит повторная детонация, но и появляется густой чёрный дым. В ночное время пламя становится ярко‑зелёного или оранжевого цвета. Это говорит о том, что боеприпасы содержали большое количество фосфора, запрещённого к использованию в вооружённых конфликтах Женевской конвенцией», — объяснил собеседник издания.
Иванников уточнил, что, помимо вооружения, на складах сгорели роботизированные комплексы и техника двойного назначения.
«На уничтоженных складах также находились тяжёлая гусеничная техника НАТО, артиллерия, которые использует Киев для террористической деятельности. Кроме того, там хранились дополнительные средства двойного назначения, в том числе большое количество мототехники, квадроциклов и мотоциклов, которые последнее время киевский режим начал активно закупать на Западе. Всего было сожжено не менее полутора тысяч таких вспомогательных технических средств, в том числе и роботизированные комплексы, которые Киев использует для подвоза боеприпасов на линию боевого соприкосновения, для различных видов террористической деятельности, комплексы для минирования территории, сами мины», — сказал он.
Собеседник издания назвал уничтожение складской инфраструктуры ВСУ в портах Одессы и Черноморска ответом киевскому режиму за атаки на Санкт‑Петербург и Ленинградскую область.
«Удар по складам с вооружением, натовской техникой и деталями для дронов и БЭКов свидетельствует о решимости России бороться с киевским терроризмом, отвечать ему симметрично и уничтожать полностью все объекты врага», — отметил военный эксперт и добавил, что этот удар следует расценивать как очень эффективный, точный удар, который способен изменить ход специальной военной операции.