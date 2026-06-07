«На уничтоженных складах также находились тяжёлая гусеничная техника НАТО, артиллерия, которые использует Киев для террористической деятельности. Кроме того, там хранились дополнительные средства двойного назначения, в том числе большое количество мототехники, квадроциклов и мотоциклов, которые последнее время киевский режим начал активно закупать на Западе. Всего было сожжено не менее полутора тысяч таких вспомогательных технических средств, в том числе и роботизированные комплексы, которые Киев использует для подвоза боеприпасов на линию боевого соприкосновения, для различных видов террористической деятельности, комплексы для минирования территории, сами мины», — сказал он.