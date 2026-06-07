Иркутская область заключила на ПМЭФ 22 соглашения по туризму, IT, экспорту и жилью

— Мы ставим перед собой конкретные задачи по социально-экономическому развитию Иркутской области. В их числе диверсификация экономики, увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта, развитие туризма, цифровизации и другие. На площадке Петербургского международного экономического форума мы сделали ставку на соглашения, которые системно усиливают каждый из этих секторов. За два дня интенсивной работы мы подписали 22 соглашения, в их числе пять инвестиционных, на общую сумму свыше 32 млрд рублей, — рассказал Игорь Кобзев по итогам работы на форуме.
Глава региона отметил, что это результат слаженной работы Правительства Иркутской области, министерств экономического развития, цифрового развития, лесного комплекса, строительства, образования и других органов власти, а также институтов развития и поддержки бизнеса.
Экономический и инвестиционный потенциал региона представили на коллективном стенде «Большая Сибирь» (все регионы СФО). Старт работе стенда дал полномочный представитель Президента в СФО.
Особое внимание на ПМЭФ уделено инвестиционным проектам в реальном секторе: подписано соглашение о создании нового индустриального парка в Братске (третий в городе), а также соглашение с «Нордголд» об освоении золоторудного месторождения Урях в Бодайбинском районе. Оба соглашения создают новые рабочие места и увеличивают налоговую базу.
Экспорт: подписано соглашение с Российским экспортным центром о единой цифровой системе поддержки экспортёров, продвижении бренда «Сделано в России» и увеличении поставок товаров с высокой добавленной стоимостью. По итогам 2025 года объём несырьевого неэнергетического экспорта Иркутской области вырос на 7,1%, его доля достигла около 57% от общего объёма экспорта региона.
Туризм и инфраструктура: подписано соглашение с ВЭБ.РФ по проектам комплексного развития территории бывшего БЦБК и особой экономической зоны «Берег Байкала».
Жилищное строительство: губернатор подписал два соглашения с ДОМ.РФ о комплексном развитии территорий и строительстве в Иркутске первого арендного дома в Сибири. В день подписания заложили первый камень на стройплощадке; проект позволит предоставлять льготу по возмещению платежей за аренду квартир работникам бюджетной сферы.