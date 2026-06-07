Иркутская область заключила на ПМЭФ 22 соглашения по туризму, IT, экспорту и жилью

— Мы ставим перед собой конкретные задачи по социально-экономическому развитию Иркутской области. В их числе диверсификация экономики, увеличение доли несырьевого неэнергетического экспорта, развитие туризма, цифровизации и другие. На площадке Петербургского международного экономического форума мы сделали ставку на соглашения, которые системно усиливают каждый из этих секторов. За два дня интенсивной работы мы подписали 22 соглашения, в их числе пять инвестиционных, на общую сумму свыше 32 млрд рублей, — рассказал Игорь Кобзев по итогам работы на форуме.