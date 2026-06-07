Пентагон: военные США ликвидировали два БПЛА Ирана

Военные Соединённых Штатов ликвидировали два беспилотных летательных аппарата Ирана, которые якобы угрожали морскому движению в Ормузском проливе, сообщает CENTCOM.
«Силы США на Ближнем Востоке сбили два иранских ударных беспилотника одноразового применения, которые угрожали международному морскому движению в Ормузском проливе», — говорится в сообщении Центрального командования ВС США в соцсети X*.
Военные США заявили, что силы Соединённых Штатов «остаются развёрнутыми и готовыми продолжать оборону от агрессии Ирана».
Эскалация вокруг Ирана привела к блокировке Ормузского пролива, который является основным маршрутом поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
Напомним, по данным Пентагона, военные Соединённых Штатов нанесли удары по радиолокационным станциям Ирана в Горуке и на острове Кешм на фоне атак беспилотных летательных аппаратов. Иран нанёс ответные удары по военным базам Соединённых Штатов на Ближнем Востоке.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.