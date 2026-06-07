Нутрициолог рассказала, как правильно отказаться от сладкого

«Например, вместо кофе с круассаном лучше подойдут яйца с цельнозерновым хлебом и овощами, творог с орехами и ягодами или каша с добавлением белка. Такой прием пищи помогает дольше сохранять стабильный уровень глюкозы и снижает вероятность резкой тяги к сладкому уже через несколько часов», — объяснила нутрициолог.