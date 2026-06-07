При стрельбе на фестивале в США пострадали 8 человек: стали известны подробности ЧП в Толидо

По данным полиции, правоохранители уже ищут подозреваемых в нападении. Многие из пострадавших госпитализированы. Сотрудники местной полиции назвали стрельбу массовой. Жителей города призвали не выходить на улицы в районе ЧП. О нападавших пока информации нет.