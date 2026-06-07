При стрельбе на фестивале в США пострадали 8 человек: стали известны подробности ЧП в Толидо

В американском Толидо, рядом с местом проведения фестиваля Old West End, произошла стрельба. В результате нападения ранения получили восемь человек. Подробности не разглашаются. О пострадавших информирует телеканал WTOL 11.
По его сведениям, местные власти ожидают, что все пострадавшие выживут. Мэр Толидо Уэйд Капсукиевич дал оптимистичные прогнозы в отношении раненых.
«Были ранены восемь человек и, как ожидается, все пострадавшие выживут», — отмечает телеканал со ссылкой на местные власти.
По данным полиции, правоохранители уже ищут подозреваемых в нападении. Многие из пострадавших госпитализированы. Сотрудники местной полиции назвали стрельбу массовой. Жителей города призвали не выходить на улицы в районе ЧП. О нападавших пока информации нет.