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При стрельбе на фестивале в США пострадали 8 человек: стали известны подробности ЧП в Толидо

WTOL 11: восемь человек ранены в Толидо в результате стрельбы.

Источник: Комсомольская правда

В американском Толидо, рядом с местом проведения фестиваля Old West End, произошла стрельба. В результате нападения ранения получили восемь человек. Подробности не разглашаются. О пострадавших информирует телеканал WTOL 11.

По его сведениям, местные власти ожидают, что все пострадавшие выживут. Мэр Толидо Уэйд Капсукиевич дал оптимистичные прогнозы в отношении раненых.

«Были ранены восемь человек и, как ожидается, все пострадавшие выживут», — отмечает телеканал со ссылкой на местные власти.

По данным полиции, правоохранители уже ищут подозреваемых в нападении. Многие из пострадавших госпитализированы. Сотрудники местной полиции назвали стрельбу массовой. Жителей города призвали не выходить на улицы в районе ЧП. О нападавших пока информации нет.

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