Хабаровский спасатель Александр Лунин представил край на учениях МЧС России и Китая во Владивостоке

Сотрудник Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Александр Лунин принял участие в международной конференции по медицине катастроф и российско-китайских учениях, которые прошли во Владивостоке. Хабаровский спасатель вошёл в число организаторов мероприятия. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, Александр Лунин — начальник отдела аэромобильного медицинского обеспечения и эвакуации пострадавших поисково-спасательного отряда. Он также является председателем регионального отделения всероссийского общества первой помощи в Хабаровском крае.
По легенде тактико-специального российско-китайского учения, на острове Русский столкнулись туристические автобусы. На площадке условного ДТП и в госпиталях Владивостока сотрудники МЧС России, специалисты медицины катастроф и китайские коллеги отработали совместные действия по спасению пострадавших водителей и пассажиров.
В мероприятии участвовали более 700 специалистов из региональных подразделений медицины катастроф и МЧС России, китайская сводная медицинская бригада чрезвычайного реагирования, сотрудники Госавтоинспекции, представители медицинских организаций и спасательных подразделений двух стран.
Продолжением учений стала конференция. Участники обсудили современные подходы к ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, в которых пострадали иностранные граждане, внедрение новых технологий в практику экстренного реагирования и обменялись опытом трансграничного взаимодействия.
Отдельно рассмотрели работу психологов МЧС России. Российский опыт на всех этапах ликвидации ЧС и в медицинских организациях схож с системой оказания психологической помощи китайских коллег, что расширяет возможности для сотрудничества.
Александр Лунин поделился своим опытом работы как специалист в сфере экстремальной медицины и как председатель регионального отделения всероссийского общества первой помощи.
Сотрудники МЧС России совместно с инспекторами ГАИ, волонтёрами-медиками и китайскими коллегами провели показательные выступления по базовой сердечно-лёгочной реанимации на манекенах, наложению шейных воротников и жгутов, иммобилизации конечностей при травмах. Иностранные специалисты прочитали лекцию о системе обучения первой помощи в КНР.
Руководители делегаций России и Китая отметили, что учения позволили сверить алгоритмы действий на практике и заложить научно-методическую основу для будущих совместных мероприятий.
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