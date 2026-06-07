В Ленинском районе Новосибирска отмыли главную магистраль шампунем

Первый заместитель главы администрации Ленинского района Андрей Литвинов подчеркнул, что работы ведутся не только по жёсткому графику, но и с учётом оперативной обстановки. Специалисты предварительно мониторят проблемные участки и оперативно реагируют на обращения жителей. Он отметил, что весной основной проблемой были самосвалы, вывозившие грязь на дороги 3−4 категории после разрытий, но благодаря своевременной работе количество таких жалоб значительно снизилось.