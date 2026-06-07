В Ленинском районе Новосибирска отмыли главную магистраль шампунем

В Ленинском районе Новосибирска завершился комплексный клининг одной из главных транспортных артерий — улицы 9-й Гвардейской Дивизии. Сотрудники муниципального дорожно-эксплуатационного управления № 3 (ДЭУ-3) провели генеральную уборку проезжей части и остановочных комплексов с использованием профессиональной техники и специализированных моющих средств.
Как пояснили в городской администрации, для достижения максимального эффекта рабочие отошли от стандартной практики. Остановки общественного транспорта отмывали с применением автомобильного шампуня, а не просто водой. Для тротуаров была задействована компактная поливальная машина, известная как «Чистик», а парковочные карманы и прилотковые зоны обработали мощным промышленным пылесосом для сбора мелкого мусора и песка.
Первый заместитель главы администрации Ленинского района Андрей Литвинов подчеркнул, что работы ведутся не только по жёсткому графику, но и с учётом оперативной обстановки. Специалисты предварительно мониторят проблемные участки и оперативно реагируют на обращения жителей. Он отметил, что весной основной проблемой были самосвалы, вывозившие грязь на дороги 3−4 категории после разрытий, но благодаря своевременной работе количество таких жалоб значительно снизилось.
Для повышения эффективности уборки парк техники ДЭУ-3 был усилен за счёт закупки малой механизации. Новые компактные машины, оснащённые насадками (ковшом, щёткой и газонокосилкой), специально предназначены для работы на второстепенных дорогах с узкими проездами, куда не может заехать крупногабаритная техника. Эти единицы оборудования, приобретённые при финансовой поддержке депутатов Ленинского района, выйдут на линию уже в начале следующей недели.