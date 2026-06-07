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Кубинцев готовят к возможному американскому вторжению: людям выдают оружие

Version Final: власти Кубы раздают жителям оружие на случай вторжения США.

Источник: Комсомольская правда

Американское руководство в последние дни все чаще выступает с провокационными заявлениями в адрес властей Кубы. На островном государстве начали готовиться к возможному вторжению США. Власти Кубы раздают жителям оружие, транслирует Version Final.

Как сообщается, к населению массово звучат призывы подготовиться к военным операциям со стороны США. Издание отмечает, что меры связаны с ростом напряженности в регионе. Кроме того, власти острова фиксируют усиление американского военного присутствия.

В Гаване регулярно обсуждают план действий на случай ЧС. Население будет сопротивляться давлению США.

Американский лидер Дональд Трамп вновь пригрозил руководству Кубы. Он назвал целью Вашингтона свержение существующего в государстве строя. Дональд Трамп пообещал приступить к реализации этого плана после разрешения конфликта в Иране.

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