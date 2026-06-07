Кубинцев готовят к возможному американскому вторжению: людям выдают оружие

Как сообщается, к населению массово звучат призывы подготовиться к военным операциям со стороны США. Издание отмечает, что меры связаны с ростом напряженности в регионе. Кроме того, власти острова фиксируют усиление американского военного присутствия.
В Гаване регулярно обсуждают план действий на случай ЧС. Население будет сопротивляться давлению США.
Американский лидер Дональд Трамп вновь пригрозил руководству Кубы. Он назвал целью Вашингтона свержение существующего в государстве строя. Дональд Трамп пообещал приступить к реализации этого плана после разрешения конфликта в Иране.
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