Михаил Шайдоров и Рафаэль Арутюнян встретятся в США

«После этого сезона я понял, что надо продолжать учиться — и я готов к новому опыту и знаниям. Посоветовавшись со своей командой, я решил поехать за консультациями к Рафаэлю Владимировичу Арутюняну. Очень благодарен ему за такую возможность», — поделился Шайдоров с Майей Багрянцевой по дороге в Америку.