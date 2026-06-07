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Михаил Шайдоров и Рафаэль Арутюнян встретятся в США

21-летний казахстанский фигурист и олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров встретится в США с тренером Рафаэлем Арутюняном, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом 5 мая рассказала журналистка и обозреватель Майя Багрянцева в своем спортивном Telegram-канале о фигурном катании «Всем лутц».

«После этого сезона я понял, что надо продолжать учиться — и я готов к новому опыту и знаниям. Посоветовавшись со своей командой, я решил поехать за консультациями к Рафаэлю Владимировичу Арутюняну. Очень благодарен ему за такую возможность», — поделился Шайдоров с Майей Багрянцевой по дороге в Америку.

Арутюнян работает в Калифорнии и тренирует топ-фигуристов со всего мира. Его ключевые постоянные ученики — Софья Самоделкина и американский одиночник Эндрю Торгашев. Также Арутюнян входит в официальный олимпийский штаб Ильи Малинина.

Со слов фигуриста, еще в планах — поработать с хореографом Ше-Линн Бурн. Выяснилось, что именно она поставит Шайдорову программу к новому сезону.

«Так что июнь будет у меня очень насыщенным, буду стараться по максимуму использовать каждую минуту этой поездки», — отметил самый успешный фигурист-одиночник в истории Казахстана.

Михаил Шайдоров выполнил обещание и поддержал юных фигуристов Алматы. Об этом стало известно 4 июня 2026 года из социальных сетей спортсмена.

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