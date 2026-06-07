Девять рейсов задерживаются на прилет в новосибирский аэропорт Толмачево 7 июня

В новосибирском аэропорту Толмачево 7 июня произошли массовые изменения в расписании. По данным онлайн-табло, девять рейсов задерживаются на прилет, четыре рейса — на вылет. Кроме того, два рейса — один на прилет и один на вылет — вовсе отменили. Самые значительные задержки коснулись южного направления.
Например, самолеты до Сочи рейсов FV 6642 и SU 6642, которые должны были вылететь в 06:45, перенесли на 18:35. Таким образом, время ожидания для пассажиров увеличилось почти на 12 часов. Еще один рейс до Сочи под номером DP 312 полностью отменили. Вылеты в Санкт-Петербург также сдвинули на несколько часов: вместо 07:10 самолеты отправятся в 12:55.
Трудности возникли и с прибытием рейсов в Новосибирск. Самолеты из Сочи задерживаются на срок от двух до десяти часов, а рейс DP 311 из этого города отменили. Позже графика прилетят борта из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Владивостока и Калининграда.