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Девять рейсов задерживаются на прилет в новосибирский аэропорт Толмачево 7 июня

Кроме того, задерживаются четыре рейса на вылет.

Источник: Комсомольская правда

В новосибирском аэропорту Толмачево 7 июня произошли массовые изменения в расписании. По данным онлайн-табло, девять рейсов задерживаются на прилет, четыре рейса — на вылет. Кроме того, два рейса — один на прилет и один на вылет — вовсе отменили. Самые значительные задержки коснулись южного направления.

Например, самолеты до Сочи рейсов FV 6642 и SU 6642, которые должны были вылететь в 06:45, перенесли на 18:35. Таким образом, время ожидания для пассажиров увеличилось почти на 12 часов. Еще один рейс до Сочи под номером DP 312 полностью отменили. Вылеты в Санкт-Петербург также сдвинули на несколько часов: вместо 07:10 самолеты отправятся в 12:55.

Трудности возникли и с прибытием рейсов в Новосибирск. Самолеты из Сочи задерживаются на срок от двух до десяти часов, а рейс DP 311 из этого города отменили. Позже графика прилетят борта из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Владивостока и Калининграда.

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