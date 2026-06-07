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Врач рассказал, как летнее солнце влияет на волосы

Врач Литвинов: солнце и жара летом могут приводить к осеннему «волосопаду».

Источник: © РИА Новости

ПЕРМЬ, 7 июн — РИА Новости. Солнечное излучение и жаркая погода летом негативно влияют на состояние волос на голове и могут приводить к осеннему «волосопаду», сообщил РИА Новости кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

«В норме человек теряет до 100 волос в сутки. Солнечное излучение, жаркая погода создают для организма умеренный физиологический стресс. Как и излишнее психоэмоциональное напряжение. Все эти факторы приводят к более активному выпадению волос», — рассказал собеседник.

Кроме того, ультрафиолетовое излучение вызывает оксидативный стресс, повреждая клетки волосяных фолликулов и нарушая их жизнедеятельность, добавил ученый. При этом «волосопад» у человека начинается спустя 2−3 месяца после воздействия перечисленных факторов, то есть уже осенью. Также в летнее время от солнца страдает и кожа головы, лучше защищать ее головным убором.