Врач рассказал, как летнее солнце влияет на волосы

Кроме того, ультрафиолетовое излучение вызывает оксидативный стресс, повреждая клетки волосяных фолликулов и нарушая их жизнедеятельность, добавил ученый. При этом «волосопад» у человека начинается спустя 2−3 месяца после воздействия перечисленных факторов, то есть уже осенью. Также в летнее время от солнца страдает и кожа головы, лучше защищать ее головным убором.