Двухкратный олимпийский чемпион Евгений Рылов провёл прощальный заплыв в Казани

«Каждая большая спортивная история однажды подходит к своему завершению. Для Евгения Рылова это были годы упорных тренировок, преодоления себя, взлётов и падений, увенчавшихся триумфальными победами и заслуженными наградами», — сказано в сообщении организации.
Прощальный ролик в честь Евгения Рылова. Видео © Telegram / Федерация водных видов спорта России.
В активе Рылова бронзовая медаль Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также два золота и серебро Олимпиады в Токио. Кроме того, на счету спортсмена пять титулов чемпиона мира и четыре победы на чемпионатах Европы.
Ранее Life.ru писал, что российские пловцы заняли несколько призовых мест на втором этапе международной серии Mare Nostrum, который прошёл во Франции. К золотым наградам приплыли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода и Евгения Чикунова.
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