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Киев дрожит от мощи ответа за атаки на РФ: главная новость СВО 7 июня

В ночь на 6 июня российские средства ПВО сбили боле 350 беспилотников ВСУ. Откуда они летели — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Российские регионы в ночь с 5 на 6 июня массово атаковали беспилотники ВСУ. Все они были успешно поражены российскими средствами ПВО.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин и основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказали, откуда запустили дроны ВСУ.

Напомним, минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили 376 украинских беспилотников. Дроны сбили над Брянской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской областями, а также над Крымом и другими регионами РФ.

Одна из наиболее масштабных атак пришлась на Ленинградскую область, где пострадали три человека. Кронштадт закрыли на въезд и выезд, а в аэропорту Пулково были перенесены рейсы.

«Беспилотники на Ленинградскую область сегодня ночью летели, вероятнее всего, со стороны Прибалтики. Они могли лететь или из воздушного пространства этих государств, или с судов, которые находятся рядом с ними», — пояснил Дандыкин.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что ночью над регионом было уничтожено 29 вражеских дронов. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал.

«Украинские беспилотники в сторону Тульской области могли запустить из Черниговской или Сумской областей», — добавил военный эксперт.

Кроме того, беспилотники десятками летели в южную часть России.

«В сторону Краснодарского края беспилотники могли запустить с территории Херсонской или Николаевской областей. Оттуда они вполне могли долететь. Очевидно, летели с юга, с территории ближе к морю», — пояснил Дандыкин.

Дроны сбили также в Сочи и Севастополе. В последнем в результате атаки пострадали двое мужчин. Один в это время находился на улице, второй — в частном доме. У них легкие осколочные ранения.

«Беспилотные комплексы в Сочи и в Севастополь могли запустить из Одесской области», — сообщил Кондратьев.

Ранее стало известно, почему ответ за Кронштадт сокрушит Киев.

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