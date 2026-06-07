Киев дрожит от мощи ответа за атаки на РФ: главная новость СВО 7 июня

Российские регионы в ночь с 5 на 6 июня массово атаковали беспилотники ВСУ. Все они были успешно поражены российскими средствами ПВО.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин и основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказали, откуда запустили дроны ВСУ.
Напомним, минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили 376 украинских беспилотников. Дроны сбили над Брянской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Тверской, Тульской областями, а также над Крымом и другими регионами РФ.
Одна из наиболее масштабных атак пришлась на Ленинградскую область, где пострадали три человека. Кронштадт закрыли на въезд и выезд, а в аэропорту Пулково были перенесены рейсы.
«Беспилотники на Ленинградскую область сегодня ночью летели, вероятнее всего, со стороны Прибалтики. Они могли лететь или из воздушного пространства этих государств, или с судов, которые находятся рядом с ними», — пояснил Дандыкин.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что ночью над регионом было уничтожено 29 вражеских дронов. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал.
«Украинские беспилотники в сторону Тульской области могли запустить из Черниговской или Сумской областей», — добавил военный эксперт.
Кроме того, беспилотники десятками летели в южную часть России.
«В сторону Краснодарского края беспилотники могли запустить с территории Херсонской или Николаевской областей. Оттуда они вполне могли долететь. Очевидно, летели с юга, с территории ближе к морю», — пояснил Дандыкин.
Дроны сбили также в Сочи и Севастополе. В последнем в результате атаки пострадали двое мужчин. Один в это время находился на улице, второй — в частном доме. У них легкие осколочные ранения.
«Беспилотные комплексы в Сочи и в Севастополь могли запустить из Одесской области», — сообщил Кондратьев.
Ранее стало известно, почему ответ за Кронштадт сокрушит Киев.