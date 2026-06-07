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Рособрнадзор отреагировал на жалобы по ошибкам в ЕГЭ: как будут оценивать спорные задания

Рособрнадзор ответил на жалобы школьников по заданиям в ЕГЭ по русскому языку.

Источник: Комсомольская правда

Рособрнадзор прокомментировал обращения выпускников и их родителей, касающиеся возможных ошибок и некорректных формулировок в заданиях ЕГЭ по литературе и русскому языку.

Особое внимание привлекло задание № 2 в одном из вариантов ЕГЭ по литературе, который выпускники сдавали 1 июня. Ряд участников экзамена и экспертов выразили сомнения в корректности его формулировки.

«Обращения переданы в Федеральный институт педагогических измерений, который проводит детальный анализ, в т. ч. результатов выполнения данного задания участниками экзамена», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве прокомментировали сообщения об опечатке в задании № 4 ЕГЭ по русскому языку, где внимание выпускников привлекло слово «позвала». По мнению Рособрнадзора, наличие технической ошибки не могло существенно повлиять на выполнение задания.

В ведомстве пояснили, что задача экзаменуемых заключалась в определении правильного ударения в словах. При этом в слове «позвала» ударная гласная была выделена, поэтому экзаменуемые имели всю необходимую информацию для правильного ответа.

В Рособрнадзоре добавили, что в ходе федеральной обработки результатов ЕГЭ специалисты дополнительно изучат ответы выпускников на вызвавшие вопросы задания, а также проанализируют статистику их выполнения.

Если проверка выявит какие-либо проблемы или недочеты, будут приняты соответствующие меры для обеспечения справедливой оценки экзаменационных работ и защиты прав участников экзаменов.

Напомним, основной период государственной итоговой аттестации для выпускников 11-х классов начался 1 июня. В первый же день ЕГЭ в 2026 году с экзаменов были удалены четыре человека.

Ранее Рособрнадзор измененил порядок допуска на экзамены и запретил организаторам проводить досмотр участников ЕГЭ. Школьники должны самостоятельно сдавать личные вещи перед входом в пункт проведения экзамена.

Как писал KP.RU, результаты ЕГЭ не позволяют оценить психологическую готовность поступающего к будущей профессии. Академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что раньше преподаватели могли наблюдать, как абитуриент рассуждает и реагирует.