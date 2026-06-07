Новосибирцев зовут голосовать за краснокнижные виды животных и растений

На первом этапе эксперты составили общероссийский список из двухсот видов-претендентов. Из них россияне, в том числе и жителям Новосибирской области, выберут 100 самых уязвимых видов. Отдать свой голос можно на портале 100vidov.vedomosti.ru. Голосование продлится четыре месяца, до конца сентября.
Среди задач проекта — сохранение редких видов животных и растений, занесённых в Красную книгу России, привлечение внимания общества, предпринимателей и властей к вопросам экологии, а также консолидация усилий для защиты уникального природного наследия страны.