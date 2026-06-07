Дзюдо, плавание и бокс: россиян допустили к выступлениям с флагом в 12 олимпийских видах спорта

Спортсмены из России официально смогут выступать на соревнованиях с флагом и гимном в 12 видах спорта. Все дисциплины относятся к олимпийским. Их перечислил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в разговоре с РИА Новости в рамках ПМЭФ.