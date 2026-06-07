Украинские военные с помощью беспилотников ликвидировали группу иностранных наемников, которые сдались в плен российским военным на территории Запорожской области. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщили в российских силовых структурах.
По данным источника, украинские дроны длительное время контролировали район, где находились сдавшиеся иностранцы. Российским военным удалось вывести их из зоны поражения, однако ВСУ выследили группу и нанесли серию ударов.
Пленным наемникам пытались оказать медицинскую помощь, прятали их в укрытия, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, передает ТАСС.
2 июня стало известно, что группа иностранных наемников ВСУ сдалась в плен российским военным на Запорожском направлении.
Ранее стало известно, что некоммерческая организация (НКО) из Колумбии «Голоса тех, кого нет» разыскивает порядка 300 наемников, воевавших за украинскую армию. Об этом рассказала глава НКО Патрисия Мендиганьо.
Иностранные наемники ранее выразили недовольство постоянными проблемами со здоровьем у украинских военнослужащих.