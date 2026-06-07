16 «машин-призраков» вывезли с улиц Владивостока

Владивостокские дорожные службы очистили город от 16 брошенных автомобилей. «Машины-призраки» долгое время стояли на нескольких улицах: Жигура, 3, Тобольской, 8, Адмирала Кузнецова, 84, Черняховского, 9, Светланской, 12, Руднева, 8е, Шошина, 25а, Карьерной, 24, Ильичева, 11а, Борисенко, 42, Добровольского и других, сообщила пресс-служба администрации.
Не каждый ржавый автомобиль отправляют на свалку. Специалисты ищут конкретные признаки: грязные стёкла, отсутствие номеров, спущенные колёса, сломанные замки, ржавчину на кузове площадью более 10 квадратных сантиметров или свободный доступ внутрь салона. Если машина соответствует хотя бы нескольким критериям, её признают бесхозной.
Жители могут сообщить о подозрительном транспорте в мэрию. Сотрудники проверят обращение, составят акт и передадут дело на комиссию. Если владелец не объявится в установленный срок, автомобиль вывезут на штрафстоянку, а затем утилизируют.
Брошенные машины не только портят облик города, но и создают опасность: в них могут селиться бездомные, они мешают уборке улиц и работе коммунальной техники. Кроме того, из таких авто часто вытекают технические жидкости, загрязняя почву.