Язык тревожной эпохи: Как неологизмы последних лет вошли в повседневную речь россиян

Некоторые слова при этом изменили оттенки значения или получили новые ассоциации. Так, если раньше слово «фейк» чаще связывали с поддельными товарами известных брендов, то сегодня под ним обычно понимают ложную или искажённую информацию. Слово «мошенник» всё чаще употребляется в сочетании «телефонный мошенник», а «бот» стал самостоятельной языковой единицей, хотя прежде чаще воспринимался как часть более сложных слов.