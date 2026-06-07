Серия сокрушительных ударов: Киев взвыл от ответа за Кронштадт и Петербург

На трассе между Харьковом и Сумами под удар попал особо ценный для ВСУ груз. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало целью удара.
Напомним, в ночь на 6 июня в Сумах и Харькове прогремело несколько взрывов. Удары также были зафиксированы на трассе между двумя городами.
После этого в Сети появились кадры с выжженными транспортными средствами, в которых ВСУ могли перевозить беспилотники для последующих атак на РФ.
«Серия сокрушительных ударов обрушилась на службы обеспечения ВСУ. Под удар в Сумской и Харьковской областях попали отстойники грузовых автомашин — длинномеры, на которых перевозят БПЛА. Их также используют для перевозки боеприпасов и спецтехники для нужд украинской армии. Технические уловки киевского режима, позволяющие скрытно перемещать спецтехнику и наносить террористические удары по территории российских регионов, стали известны российским Вооруженным силам», — отметил эксперт.
Иванников подчеркнул, что ВСУ ежедневно несут серьезные потери.
«Удары России высокоточным оружием не оставляют врагам шансов на спасение. Уничтожаются не только материальные ценности, но и западные наемники и технические специалисты, что является невосполнимой потерей для ВСУ», — добавил подполковник.
Ранее стало известно, что под Сумами элитная бригада спецназа ВСУ понесла серьезные потери.