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Серия сокрушительных ударов: Киев взвыл от ответа за Кронштадт и Петербург

В Харьковской и Сумской областях в ночь на 6 июня прогремела серия взрывов. Что попало под удар — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

На трассе между Харьковом и Сумами под удар попал особо ценный для ВСУ груз. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что стало целью удара.

Напомним, в ночь на 6 июня в Сумах и Харькове прогремело несколько взрывов. Удары также были зафиксированы на трассе между двумя городами.

После этого в Сети появились кадры с выжженными транспортными средствами, в которых ВСУ могли перевозить беспилотники для последующих атак на РФ.

«Серия сокрушительных ударов обрушилась на службы обеспечения ВСУ. Под удар в Сумской и Харьковской областях попали отстойники грузовых автомашин — длинномеры, на которых перевозят БПЛА. Их также используют для перевозки боеприпасов и спецтехники для нужд украинской армии. Технические уловки киевского режима, позволяющие скрытно перемещать спецтехнику и наносить террористические удары по территории российских регионов, стали известны российским Вооруженным силам», — отметил эксперт.

Иванников подчеркнул, что ВСУ ежедневно несут серьезные потери.

«Удары России высокоточным оружием не оставляют врагам шансов на спасение. Уничтожаются не только материальные ценности, но и западные наемники и технические специалисты, что является невосполнимой потерей для ВСУ», — добавил подполковник.

Ранее стало известно, что под Сумами элитная бригада спецназа ВСУ понесла серьезные потери.

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