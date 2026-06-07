В Красноярском крае с начала года похитили 105 велосипедов

В Красноярском крае с начала 2026 года зарегистрировали 105 краж велосипедов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону. Больше всего таких преступлений произошло в Красноярске — 73 случая. Чаще всего велосипеды похищали из подъездов многоквартирных домов и на улице. По данным полиции, из подъездов украли 56 велосипедов, на улице — 24. Сейчас полицейские раскрыли 41 кражу, часть похищенного имущества изъяли и вернули владельцам. Сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать причастных к преступлениям и отслеживают объявления о продаже велосипедов на интернет-площадках. В ведомстве отмечают, что по сравнению с прошлым годом количество зарегистрированных краж велосипедов снизилось. При этом жителей края просят внимательнее относиться к сохранности имущества. Владельцам советуют хранить документы о покупке, сделать фото велосипеда, запомнить его особые приметы, нанести гравировку или индивидуальные стикеры. Напомним, что норильского бизнесмена на 9 лет отправили в колонию за попытку дать взятку полицейскому.