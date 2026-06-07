В Иркутске 7 июня отключат свет в десятках домов Свердловского района

В Иркутске в воскресенье, 7 июня, для проведения плановых работ временно ограничат электроснабжение в некоторых домах Свердловского района. С полуночи и до 5 утра энергетики будут готовить схемы.
«Возможны корректировки при влиянии метеоусловий и выявлении дефектов на оборудовании. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили энергетики.
Под отключение попадают десятки адресов на улицах Белинского, Гоголя, Грибоедова, Добролюбова, Железнодорожной, Жуковского, Звездинской, Кайской, Колхозной, Короленко, Лермонтова, Ломоносова, Миронова, Новокшонова, Терешковой, Флюкова, Чернышевского, Шмидта и Юрия Тена.
Жителей просят отнестись с пониманием и приносят извинения за временные неудобства. Справки можно получить по телефону Единого энергетического информационно-справочного центра: 8−800−100−9−777.