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Растет число пострадавших при стрельбе на фестивале в США: в Толедо ранены минимум 12 человек

Число пострадавших при стрельбе в Толедо увеличилось до 12 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Соединенных Штатах сообщили об увеличении числа пострадавших в результате стрельбы в городе Толедо. При нападении в районе фестиваля Old West End получили ранения минимум 12 человек. Так в ходе пресс-подхода заявил замглавы местного отделения полиции Джозеф Хеффернан.

Уточняется, что поиски подозреваемых в стрельбе продолжаются. Замглавы отделения полиции предположил, что нападавших было двое. Они могли стрелять друг в друга, пояснил он.

«Как минимум 12 человек получили огнестрельные ранения, двое из них — в критическом состоянии», — оценил последствия Джозеф Хеффернан.

Ранее неизвестный в США напал с оружием на Исламский центр. Полиция города Сан-Диего оперативно прибыла на место ЧП. Сведений о жертвах или пострадавших не поступало.

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