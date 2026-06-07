Растет число пострадавших при стрельбе на фестивале в США: в Толедо ранены минимум 12 человек

В Соединенных Штатах сообщили об увеличении числа пострадавших в результате стрельбы в городе Толедо. При нападении в районе фестиваля Old West End получили ранения минимум 12 человек. Так в ходе пресс-подхода заявил замглавы местного отделения полиции Джозеф Хеффернан.