Ночь на 6 июня стала одной из самых напряжённых для российской противовоздушной обороны с начала года. Украинские беспилотники атаковали 15 регионов страны — от южных границ до северо-западных рубежей.
Всего, по данным Минобороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 376 дронов. Целями становились как приграничные территории, так и глубокий тыл.
Откуда летели дроны и какой последовал ответ — в эксклюзивном материале aif.ru.
Ленинградская область: 144 дрона и эвакуация людей.
Самый массовый налёт пришёлся на Ленинградскую область. Глава региона Александр Дрозденко сообщил, что над областью сбили 144 вражеских БПЛА.
В некоторых районах зафиксированы незначительные разрушения из-за падения обломков. Пострадавших нет. На объекте в Ломоносовском районе возник пожар, проживающих рядом людей частично эвакуировали. Ситуация находится под контролем.
Администрация Кронштадтского района в 7:24 сообщила об атаке на Кронштадт. Город-порт закрыли на въезд и выезд, пассажиров предупредили о приостановке движения ряда автобусных маршрутов.
Также был отменён музыкально-спортивный фестиваль «Паруса Кронштадта» в музейно-историческом парке «Остров фортов», который должен был пройти 6 и 7 июня. В Санкт-Петербурге в результате утренней атаки пострадали три человека. После оказания необходимой медицинской помощи их отпустили домой.
«Беспилотники на Ленинградскую область сегодня ночью летели, вероятнее всего, со стороны Прибалтики. Они могли лететь или из воздушного пространства этих государств, или с судов, которые находятся рядом с ними. Эта практика уже опробована бандеровцами в Черном море», — пояснил военный эксперт Василий Дандыкин.
Тула, Краснодарский край, Сочи и Севастополь: география атак.
Украинские беспилотники для атаки на Тулу в ночь на 6 июня могли запустить из двух регионов, сообщил Дандыкин.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев заявил, что ночью над регионом было уничтожено 29 вражеских дронов. В результате атаки повреждены хозяйственные постройки и остекление в многоквартирном доме в городе Узловая. Информации о пострадавших не поступало.
«Украинские беспилотники в сторону Тульской области могли запустить из Черниговской или Сумской областей», — подчеркнул военный эксперт.
Юг России также подвергся атаке. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что после атаки БПЛА на территории нефтебазы в Усть-Лабинске начался пожар.
Предварительно, пострадавших нет. Из ближайших домов на безопасное расстояние эвакуировали 60 человек.
«В сторону Краснодарского края беспилотники могли запустить с территории Херсонской или Николаевской областей. Оттуда они вполне могли долететь. Очевидно, летели с юга, с территории ближе к морю», — пояснил военный эксперт.
Особого внимания заслуживает атака на Сочи. Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев сообщил, что дроны в сторону курорта запустили из Одесской области.
В Сочи в течение ночи и утра 6 июня несколько раз объявлялась и отменялась угроза атаки БПЛА. На фоне этого вводились ограничения и на работу аэропорта. В 14:53 они были сняты.
Крым и Севастополь: пострадавшие и разрушения.
Беспилотники в сторону Севастополя, где пострадали два человека, запустили из ближайшего региона Украины.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев около 13 часов сообщил, что всего было сбито восемь БПЛА противника в районе Ленинского и Нахимовского районов, бухты Омега и Северной стороны.
В результате атаки пострадали двое мужчин. Один в это время находился на улице, второй — в частном доме. У них лёгкие осколочные ранения. Кроме того, обломки беспилотников попали в жилые дома. На месте работают спецслужбы.
После этого были сбиты ещё два беспилотника.
«Что касается Севастополя, то беспилотные комплексы могли запустить из Одесской области. Это довольно близко к Крыму», — пояснил Кондратьев.
Ответ России: «Работайте, братья!».
Российские военные продолжат систематически наносить удары по важным для ВСУ объектам, сообщил Дандыкин, говоря об ответе РФ за удары.
«Наш президент Владимир Путин сказал: “Работайте, братья!”. Повторил слова, ставшие крылатым выражением, которые перед смертью сказал сотрудник полиции. Министерство обороны РФ ответило: “Работаем”. Это самый главный ответ — там, на фронте. Главная цель Киева — посеять панику в РФ, поэтому они наносят удары. Это террористы чистой воды. Но они забывают об одном: нас таким манером не возьмешь. Это очевидно», — подчеркнул Дандыкин.
Фраза «Работайте, братья!», о которой упомянул эксперт, была произнесена лейтенантом полиции Магомедом Нурбагандовым 10 июля 2016 года непосредственно перед тем, как его расстреляли боевики. Она стала крылатым выражением народно-разговорного типа.
Её смысл — призыв уничтожать лиц, выступающих против государства и его законов с оружием в руках, то есть террористов, преступников, солдат противника.
И ответ не заставил себя ждать. После атаки на российские регионы по всей Украине прогремели десятки взрывов. Удары наносились по объектам ВСУ в Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и других областях.
Также, по данным околовоенных Telegram-каналов, под удар попали украинские суда напротив Одессы. На фото и видео, опубликованных в сети, зафиксированы горящие склады, которыми пользовались ВСУ, и уничтоженная техника.
Украина бросила в бой огромные ресурсы, пытаясь поразить цели от Ленинградской области до Сочи. Но российская ПВО сработала чётко, и все атаки были отражены. Цель врага — посеять панику — провалилась. Жители регионов, подвергшихся налётам, проявили спокойствие и выдержку. А российские военные продолжают свою работу.
Ответ уже нанесён. И он будет продолжаться до тех пор, пока киевский режим не поймёт: запугивание России — это путь в никуда. Каждый сбитый дрон — это очередной удар по украинской инфраструктуре, по складам и командным пунктам. «Работаем» — сказало Минобороны. И слово своё держит. А значит, впереди — новые удары, новые уничтоженные объекты, новые потери ВСУ.