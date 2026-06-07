Двое мужчин предстанут перед судом за незаконную добычу кеты в Хабаровском крае

Мужчины в возрасте 33 и 52 лет в период нереста кеты прибыли на реку Шевли в Тугуро-Чумиканском районе. Использовав запрещенные орудия лова, злоумышленники незаконно выловили кету, заготовив из нее 39 кг икры. Ущерб государству от их действий превысил 1,1 млн рублей. Возбуждено уголовное дело. Икру и орудия лова конфисковали. Районная прокуратура потребовала в суде взыскать с обвиняемых всю сумму ущерба, который они нанесли природе.