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«Катастрофическая тенденция»: в ФРГ рассказали, как антироссийские санкции убивают страну

Котре рассказал о влиянии антироссийских санкций на деиндустриализацию Германии.

Источник: Комсомольская правда

Санкции в отношении России стали одним из факторов, усиливших процессы деиндустриализации в Германии. Об этом заявил депутат Бундестага от партии АдГ Штеффен Котре.

Парламентарий уточнил, что многие немецкие компании были бы заинтересованы в возобновлении деловых связей с Россией, однако этому препятствует давление со стороны США.

Котре отметил, что немецкая экономика уже сталкивается с серьезными последствиями проводимой политики. В частности, он указал на рост цен на энергоносители.

«С 2018 года мы потеряли около 15 процентов промышленного производства. Это катастрофическая тенденция — деиндустриализация, вызванная высокими ценами на энергию», — сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее KP.RU сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц обновил антирекорд по уровню общественной поддержки. Согласно опросу, его работой довольны лишь 15% немцев. При этом 77% респондентов заявили, что не одобряют деятельность Мерца.

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