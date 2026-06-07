Россияне на застольях чаще всего поют «Коня», «Матушку» и «Катюшу»

Согласно результатам опроса, тройку самых популярных композиций для коллективного исполнения составили песня «Конь» группы «Любэ», «Матушка» Татьяны Куртуковой и легендарная «Катюша». Руководитель практики аудита контента центра Мария Атаева подчеркнула, что результаты исследования подтверждают существование особого музыкального кода России.
По её словам, в основном за столом звучат произведения о нашей уникальности, о российских смыслах и ценностях, которые передаются из поколения в поколение. Она уточнила, что люди поют народные и казачьи песни, композиции Надежды Кадышевой, Людмилы Зыкиной, Надежды Бабкиной, а также патриотические хиты и песни советской эстрады.
Ранее психолог рассказал, что тик-ток караоке может быть полезно для пожилых женщин не меньше привычных встреч и разговоров. По словам специалиста, раньше важную социальную роль играли посиделки на лавочках, походы в гости и живое общение во дворе.
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