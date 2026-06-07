Россияне на застольях чаще всего поют «Коня», «Матушку» и «Катюшу»

По её словам, в основном за столом звучат произведения о нашей уникальности, о российских смыслах и ценностях, которые передаются из поколения в поколение. Она уточнила, что люди поют народные и казачьи песни, композиции Надежды Кадышевой, Людмилы Зыкиной, Надежды Бабкиной, а также патриотические хиты и песни советской эстрады.