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Россияне на застольях чаще всего поют «Коня», «Матушку» и «Катюшу»

Большинство россиян поют на праздниках и семейных торжествах. Такие выводы по результатам исследования сделал Аналитический центр Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Источник: Life.ru

Согласно результатам опроса, тройку самых популярных композиций для коллективного исполнения составили песня «Конь» группы «Любэ», «Матушка» Татьяны Куртуковой и легендарная «Катюша». Руководитель практики аудита контента центра Мария Атаева подчеркнула, что результаты исследования подтверждают существование особого музыкального кода России.

По её словам, в основном за столом звучат произведения о нашей уникальности, о российских смыслах и ценностях, которые передаются из поколения в поколение. Она уточнила, что люди поют народные и казачьи песни, композиции Надежды Кадышевой, Людмилы Зыкиной, Надежды Бабкиной, а также патриотические хиты и песни советской эстрады.

Ранее психолог рассказал, что тик-ток караоке может быть полезно для пожилых женщин не меньше привычных встреч и разговоров. По словам специалиста, раньше важную социальную роль играли посиделки на лавочках, походы в гости и живое общение во дворе.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.