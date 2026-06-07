МЧС Новосибирской области напомнило об опасности тополиного пуха

Главное управление МЧС России по Новосибирской области объявило о начале сезона тополиного пуха и выпустило предупреждение для жителей региона. В ведомстве подчеркнули, что скопления пуха, которые можно наблюдать вдоль дорог, на тротуарах и во дворах, представляют собой серьёзную пожарную опасность, так как этот материал является легковоспламеняющимся.