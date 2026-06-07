МЧС Новосибирской области напомнило об опасности тополиного пуха

Главное управление МЧС России по Новосибирской области объявило о начале сезона тополиного пуха и выпустило предупреждение для жителей региона. В ведомстве подчеркнули, что скопления пуха, которые можно наблюдать вдоль дорог, на тротуарах и во дворах, представляют собой серьёзную пожарную опасность, так как этот материал является легковоспламеняющимся.
Ежегодно в области фиксируются десятки подобных возгораний, которые в жаркую и ветреную погоду могут перерастать в крупные пожары. Основными причинами становятся непотушенные окурки, детская шалость и проведение огневых работ. Особую угрозу пух несёт для жителей многоэтажных домов, куда он поднимается ветром, и владельцев частных участков.
В связи с этим спасатели призвали граждан соблюдать правила безопасности:
убирать и проливать водой скопления пуха на придомовых территориях;
полностью исключить использование открытого огня, включая курение и разведение костров;
объяснить детям опасность игр с огнём;
проверять балконы и своевременно их очищать.
При обнаружении возгорания жителям необходимо немедленно звонить по номерам 101 или 112.