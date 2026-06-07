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МЧС Новосибирской области напомнило об опасности тополиного пуха

МЧС напомнила о легком возгорании тополиного пуха с связи с началом сезона.

Источник: Аргументы и факты

Главное управление МЧС России по Новосибирской области объявило о начале сезона тополиного пуха и выпустило предупреждение для жителей региона. В ведомстве подчеркнули, что скопления пуха, которые можно наблюдать вдоль дорог, на тротуарах и во дворах, представляют собой серьёзную пожарную опасность, так как этот материал является легковоспламеняющимся.

Ежегодно в области фиксируются десятки подобных возгораний, которые в жаркую и ветреную погоду могут перерастать в крупные пожары. Основными причинами становятся непотушенные окурки, детская шалость и проведение огневых работ. Особую угрозу пух несёт для жителей многоэтажных домов, куда он поднимается ветром, и владельцев частных участков.

В связи с этим спасатели призвали граждан соблюдать правила безопасности:

убирать и проливать водой скопления пуха на придомовых территориях;

полностью исключить использование открытого огня, включая курение и разведение костров;

объяснить детям опасность игр с огнём;

проверять балконы и своевременно их очищать.

При обнаружении возгорания жителям необходимо немедленно звонить по номерам 101 или 112.

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