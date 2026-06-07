В СФ оценили условия для развития женщин в карьере и семье одновременно

«Как показывает практика, женщины могут все. Раньше такие утверждения складывались из-за отсутствия условий, которые позволяли бы совмещать семью и работу. Сегодня же есть гибкий график, дистанционная работа, детские сады и государственная поддержка. Женщины могут развиваться и в карьере, и в семье одновременно. Создание таких условий способствует тому, что стереотип о “выборе” постепенно уходит из сферы общественного восприятия, а женщины достигают успехов в обеих сферах с уверенностью и гармонией», — считает сенатор.