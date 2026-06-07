Попова рассказала, с какими опасными вирусами можно столкнуться за границей

«Летом риски преимущественно связаны с острыми кишечными инфекциями. Мы считаем, что мы на отдыхе и с нами ничего не случится. Но это те самые риски, о которых нужно помнить. Не позволять себе расслабиться настолько, чтобы потом заболеть», — подчеркнула Попова.