В Хабаровском крае за сутки в ДТП погиб один пешеход и пострадали шесть человек

В Хабаровском крае за 6 июня 2026 года сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали пять дорожно-транспортных происшествий. В этих авариях один человек погиб и ещё шесть получили травмы различной степени тяжести. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, среди всех ДТП зафиксировали два столкновения автомобилей, один наезд на препятствие и два наезда на пешеходов. Именно в одном из этих наездов погиб человек, ещё два пешехода пострадали.
Также за сутки инспекторы выявили 380 нарушений правил дорожного движения. 15 водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Это квалифицируется по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Кодекс об административных правонарушениях РФ), статье 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования) и статье 264.1 УК РФ (повторное управление в нетрезвом виде). Из этих 15 нарушителей шестеро попались в Хабаровске.
21 водитель не пропустил пешеходов на переходах — это нарушение по статье 12.18 КоАП РФ. Из них десять случаев зафиксировали в краевой столице. Также 22 пешехода сами нарушили правила перехода дороги (статья 12.29 КоАП РФ), пятеро из них — в Хабаровске.
Кроме того, 25 водителей управляли машинами, не имея прав или будучи лишёнными права управления (статья 12.7, части 1 и 2 КоАП РФ). Из них шестеро — в Хабаровске.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения быть внимательными, соблюдать скоростной режим и всегда пропускать пешеходов на переходах.
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