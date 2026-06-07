В Хабаровском крае за сутки в ДТП погиб один пешеход и пострадали шесть человек

Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, среди всех ДТП зафиксировали два столкновения автомобилей, один наезд на препятствие и два наезда на пешеходов. Именно в одном из этих наездов погиб человек, ещё два пешехода пострадали.