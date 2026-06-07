В Новосибирске у питбайкеров изъяли технику после рейда полиции

В ходе рейда за нарушения в области безопасности движения привлекли к административной ответственности 11 человек. Среди них оказались и родители, передавшие управление мототехникой своим детям, не имевшим законного права садиться за руль. По каждому подобному случаю организована проверка на наличие признаков правонарушения, предусмотренного статьей 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Все питбайки у нарушителей изъяли для проведения автотехнической экспертизы.