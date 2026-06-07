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Знакомая семьи Андреевых рассказала, как начинала играть чемпионка RG Мирра

По словам девушки, у Мирры была врождённая предрасположенность к теннису.

Теннисистка и спортивный журналист Арина Полуянова, занимавшаяся в одном красноярском теннисном клубе с сёстрами Андреевыми, рассказала корреспонденту krsk.aif.ru, что у Мирры была врождённая предрасположенность к теннису.

«От Мирры всегда хорошо летел мяч, она сразу поняла, как по нему попадать, для своего возраста здорово чувствовала игру, — вспоминает девушка. — Уверена, что она часто брала пример с Эрики. Когда она была ещё совсем маленькой, во время тренировок то бегала по трибунам, то смотрела за тем, как старшие тренируются, то помогала собирать мячи. Она всегда была на кортах рядом с сестрой и это, уверена, на неё положительно повлияло. Девочки всегда выкладывались на тренировках, переживали из-за поражений, за пределами корта были открытыми, жизнерадостными. У Андреевых вся семья такая — светлая, позитивная. И они такими остаются по сей день».

Напомним, 6 июня 19-летняя Мирра Андреева впервые в своей карьере выиграла «Ролан Гаррос», оставив позади польку Майю Хвалиньску.

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