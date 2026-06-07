Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая партия лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан

5 июня 2026 года, во Всемирный день окружающей среды, в Казахстан прибыла вторая группа лошадей Пржевальского, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

И если первая группа лошадей прибыла в Казахстан 1 июня 2026 года из Чешской Республики, то вторая группа лошадей Пржевальского прилетела из германского зоопарка «Тирпарк Берлин». Об этом передает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.

«Это знаковое событие стало важным этапом реализации международного проекта по восстановлению популяции единственного сохранившегося в мире вида дикой лошади и сохранению биологического разнообразия страны», — говорится в сообщении Минэкологии.

Животные доставлены специальным авиарейсом в Международный аэропорт города Костаная в рамках международного проекта по восстановлению популяции лошади Пржевальского.

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РК.

«После прохождения необходимых ветеринарных процедур лошади на специализированном транспорте направились в Центр реинтродукции государственного природного резервата “Алтын Дала”, где пройдут период адаптации под наблюдением специалистов», — передает ведомство.

Также стало известно, что согласно меморандуму о сотрудничестве между Казахстаном и Пражским зоопарком, до 2029 года в страну планируется завезти 40 лошадей Пржевальского.

В Аксуате в рамках ASSYL TULPAR пройдут аламан бәйге на 25 км, топ бәйге на 15 км и скачка «Ақсуат арғымағы» на 20 км.