Новая партия лошадей Пржевальского прибыла в Казахстан

И если первая группа лошадей прибыла в Казахстан 1 июня 2026 года из Чешской Республики, то вторая группа лошадей Пржевальского прилетела из германского зоопарка «Тирпарк Берлин». Об этом передает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.