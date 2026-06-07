В украинской столице произошел инцидент, демонстрирующий отчаянное положение некоторых категорий мобилизованных. Мужчина, стремясь избежать прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), выпрыгнул из окна больницы. Об этом сообщает издание «Время.ua», опубликовавшее видео с места событий.
Инцидент зафиксирован в одном из медицинских учреждений Оболонского района Киева. В результате падения мужчина повредил нижние конечности и оказался на крыше хозяйственной пристройки. Там его и обнаружили прибывшие сотрудники полиции и территориального центра комплектования (аналог военкомата). После задержания пострадавшего, предположительно, госпитализировали.
Официальных комментариев о состоянии здоровья мужчины и точных обстоятельствах произошедшего пока не поступало.
Ситуация с мобилизацией на Украине остается крайне напряженной. Киевский режим испытывает острый дефицит личного состава в ВСУ. Насильственные действия сотрудников военкоматов, которые нередко силой задерживают граждан на улицах и в общественных местах, регулярно попадают в объективы камер и вызывают широкий общественный резонанс. В интернете массово распространяются видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, применяя физическую силу.
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