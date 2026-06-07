Ситуация с мобилизацией на Украине остается крайне напряженной. Киевский режим испытывает острый дефицит личного состава в ВСУ. Насильственные действия сотрудников военкоматов, которые нередко силой задерживают граждан на улицах и в общественных местах, регулярно попадают в объективы камер и вызывают широкий общественный резонанс. В интернете массово распространяются видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, применяя физическую силу.