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Мобилизованный на Украине выбросился из окна больницы

В украинской столице произошел инцидент, демонстрирующий отчаянное положение некоторых категорий мобилизованных.

В украинской столице произошел инцидент, демонстрирующий отчаянное положение некоторых категорий мобилизованных. Мужчина, стремясь избежать прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), выпрыгнул из окна больницы. Об этом сообщает издание «Время.ua», опубликовавшее видео с места событий.

Инцидент зафиксирован в одном из медицинских учреждений Оболонского района Киева. В результате падения мужчина повредил нижние конечности и оказался на крыше хозяйственной пристройки. Там его и обнаружили прибывшие сотрудники полиции и территориального центра комплектования (аналог военкомата). После задержания пострадавшего, предположительно, госпитализировали.

Официальных комментариев о состоянии здоровья мужчины и точных обстоятельствах произошедшего пока не поступало.

Ситуация с мобилизацией на Украине остается крайне напряженной. Киевский режим испытывает острый дефицит личного состава в ВСУ. Насильственные действия сотрудников военкоматов, которые нередко силой задерживают граждан на улицах и в общественных местах, регулярно попадают в объективы камер и вызывают широкий общественный резонанс. В интернете массово распространяются видео, на которых представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах, применяя физическую силу.

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