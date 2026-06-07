Почему летом лучше не заправлять машину 92-ым бензином

Современные автомобили оснащены электронными системами, которые способны обнаружить признаки детонации, что помогает предотвратить серьезные повреждения. Они регулируют работу зажигания, снижая риск разрушения двигателя. Однако даже при такой защите при эксплуатации АИ-92 в жаркую погоду снижается динамика и ухудшается отклик автомобиля — он становится менее отзывчивым, разгон замедляется и теряет свою эффективность.