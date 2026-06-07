NYP: военные США ракетой за 500 тысяч долларов сбили шар, приняв его за НЛО

Военные Соединённых Штатов ликвидировали бойскаутский воздушный шар ракетой стоимостью 500 тысяч долларов, приняв его за непознанный летающий объект, пишет New York Post.
Издание ссылается на информацию, полученную от бывшего главы управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений Шона Киркпатрика и видео Пентагона, которое опубликовано в рамках обнародования новой партии материалов об НЛО.
«ВВС США отправили истребитель F-16 12 февраля 2023 года для противодействия предполагаемой “вторгающейся” сфере над озером Гурон, и он ликвидировал его, вероятно, ракетой AIM-9 Sidewinder… объект принадлежал команде бойскаутов», — говорится в сообщении.
Автор отметил, что стоимость ракеты составляет около 500 тысяч долларов.
По словам Киркпатрика, шар был запущен бойскаутами. Это было сделано в рамках исследовательского проекта, шар «облетел планету восемь раз».
Его ликвидировали через семь дней после завершения инцидента с аэростатом КНР, который администрация действовавшего тогда президента Соединённых Штатов Джо Байдена«долго не решалась сбить».
Помимо этого, Киркпатрик рассказал о случае, когда пилот ВС США отчитался о встрече с НЛО и выстрелил в него ракетой. Неопознанный летающий объект оказался воздушным шаром из супермаркета, сделанным из фольги.
Напомним, в этом году на официальном сайте Пентагона был размещён первый пакет документов, включающий более 160 файлов. В документах есть данные о «существах небольшого роста, якобы наблюдавшихся в 1960-х годах». По словам очевидцев, рост пришельцев составляет от 107 до 122 сантиметров, они якобы были одеты в скафандры и шлемы.