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Росстат: В пяти отраслях России средние зарплаты превысили 200 тысяч рублей

В марте 2026 года в пяти отраслях российской экономики средние зарплаты превысили 200 тысяч рублей. Лидером стала финансовая и страховая сфера — 314 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В марте 2026 года в пяти отраслях российской экономики средние зарплаты превысили 200 тысяч рублей. Лидером стала финансовая и страховая сфера — 314 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В добыче нефти и газа, а также в сфере информации и связи средняя зарплата составила 226 тысяч рублей. В отрасли воздушного и космического транспорта — 223 тысячи рублей. В производстве табачных изделий — 218 тысяч рублей.

Для сравнения, средняя зарплата по России в марте 2026 года составила 112 654 рубля, передает ТАСС.

В России один из самых низких уровней безработицы, он составляет примерно 2,2 процента, и «это очень хороший результат». Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил российский президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что зарплаты в стране за пять лет выросли на 30 процентов в реальном выражении.

Среднестатистическому россиянину в 2026 году для счастья необходимо зарабатывать 273 тысячи рублей в месяц — это на шесть процентов больше, чем годом ранее. По данным опроса, мужчинам нужен доход в размере 309 тысяч рублей в месяц, женщинам — 240 тысяч рублей.