Росстат: В пяти отраслях России средние зарплаты превысили 200 тысяч рублей

В России один из самых низких уровней безработицы, он составляет примерно 2,2 процента, и «это очень хороший результат». Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил российский президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что зарплаты в стране за пять лет выросли на 30 процентов в реальном выражении.