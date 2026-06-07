Спрос или паника? Власти Крыма развеяли мифы о пустых полках

Ажиотаж вокруг возможного дефицита некоторых продуктов питания на полуострове Крым не имеет под собой реальных оснований. Регион полностью обеспечен социально значимыми товарами, причем значительная их часть производится непосредственно в Крыму. Об этом в интервью информационной службе «Вести» заявил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
«Этот ажиотаж, который сейчас создан по определенным видам круп, некоторым сырьевым продуктам — абсолютно беспочвенный», — подчеркнул глава ведомства.
По его словам, на складах имеются солидные запасы продукции, которых хватит не на один-два дня, а на гораздо более продолжительный срок. Большинство товаров, включая крупы и сырье, выпускают местные предприятия, что снижает зависимость от внешних поставок.
Особое внимание власти уделяют обеспечению непрерывности производственного цикла. Топливом в приоритетном порядке снабжаются мясо- и молокоперерабатывающие комбинаты, а также рыбные заводы. Уже через две недели в регионе стартует активная уборочная кампания. Как заверил Кратюк, аграрии будут обеспечены всем необходимым для полевых работ строго по графику.
Тем временем на полуострове продолжает действовать режим ограничений на розничную продажу топлива. В конце мая из-за сложностей с логистикой и ремонтом на нефтеперерабатывающих заводах были введены лимиты на бензин АИ-95 — не более 20 литров в одни руки в сутки. С 31 мая топливо стали отпускать в приоритетном порядке коммунальной и социальной технике, а также по талонам без ограничений. А 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал, что на несколько дней на полуострове полностью перестанут продавать бензин за наличные.
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