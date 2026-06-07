Спрос или паника? Власти Крыма развеяли мифы о пустых полках

Тем временем на полуострове продолжает действовать режим ограничений на розничную продажу топлива. В конце мая из-за сложностей с логистикой и ремонтом на нефтеперерабатывающих заводах были введены лимиты на бензин АИ-95 — не более 20 литров в одни руки в сутки. С 31 мая топливо стали отпускать в приоритетном порядке коммунальной и социальной технике, а также по талонам без ограничений. А 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал, что на несколько дней на полуострове полностью перестанут продавать бензин за наличные.