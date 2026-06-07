Результаты ОГЭ по математике в Новосибирске опубликуют до 12 июня

Специалисты отмечают, что точные даты часто озвучивают прямо в день сдачи в пунктах проведения экзаменов. При этом информация в личных кабинетах учеников может появиться даже раньше крайнего срока. Если девятиклассник не согласен с полученным баллом, он имеет право подать апелляцию в установленном порядке. Данные о результатах будут доступны в школах и на специальных онлайн-платформах.