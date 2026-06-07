Результаты ОГЭ по математике в Новосибирске опубликуют до 12 июня

В Новосибирской области определили ориентировочные даты, когда девятиклассники узнают результаты экзаменов. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подготовила график публикации итогов ОГЭ на 2026 год. Время обработки бланков напрямую зависит от того, сколько человек сдавали конкретный предмет.
Результаты по математике школьники Новосибирска получат до 12 июня. Итоги испытаний по информатике и иностранным языкам станут известны до 16 июня. Экзамен по русскому языку проверят до 19 июня. Оценки по предметам на выбор и за работы в резервные дни выставят в течение десяти дней после проведения теста.
Специалисты отмечают, что точные даты часто озвучивают прямо в день сдачи в пунктах проведения экзаменов. При этом информация в личных кабинетах учеников может появиться даже раньше крайнего срока. Если девятиклассник не согласен с полученным баллом, он имеет право подать апелляцию в установленном порядке. Данные о результатах будут доступны в школах и на специальных онлайн-платформах.