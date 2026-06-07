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В МВД рассказали, как распознать мошенников под видом работников ЖКХ

Злоумышленники предлагают заменить счетчики по льготной цене, а иногда просят сообщить код из СМС, сообщили в министерстве.

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Мошенники, представляясь сотрудниками службы ЖКХ и управляющих компаний, устанавливают контакт с жертвами и потом оказывают на них психологическое влияние под предлогом замены счетчиков воды или электричества по льготной цене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

«Злоумышленники, представляющиеся сотрудниками службы ЖКХ и управляющих компаний, предлагают заменить счетчики воды или электричества по льготной цене, уведомляют о необходимости проверки дымовых датчиков или вентиляции с требованием оплатить услугу», — сказали в пресс-центре.

В МВД также добавили, что аферисты просят жертв сообщить код из СМС для «обновления базы данных». В дальнейшем в ходе реализации преступных схем они не только пытаются похитить деньги, но и получить психологический контроль над людьми в целях их дальнейшего использования в преступной деятельности.