В МВД рассказали, как распознать мошенников под видом работников ЖКХ

В МВД также добавили, что аферисты просят жертв сообщить код из СМС для «обновления базы данных». В дальнейшем в ходе реализации преступных схем они не только пытаются похитить деньги, но и получить психологический контроль над людьми в целях их дальнейшего использования в преступной деятельности.